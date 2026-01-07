Cámara capta como delincuente asesina a comerciante cuando abría su tienda en Pucallpa

Se encontraba abriendo su negocio, cuando fue sorprendido por su sicario que acabo con su viva sin mediar ninguna palabra. La mañana del pasado martes, un comerciante identificado como Raimundo Braga fue asesinado de un disparo en la cabeza cuando se encontraba colocando su mercadería en su tienda, ubicado en Pucallpa.

El crimen ocurrió cerca de las 7 de la mañana, la victima de 30 años estaba colocando su mercadería en los alrededores del negocio y cuando estaba por terminar, aparece un sujeto de polo blanco, saca una pistola del interior de su pantalón, apunta a la cabeza del comerciante y le dispara, acabando con su vida al instante. Tras dispararle, el sicario huyó corriendo del lugar.

Tras el asesinato, los compañeros de la víctima llamaron a la policía, que llegó hasta la escena y acordonó el lugar. Personal del Ministerio Público acudió al lugar para realizar las diligencias y ordenar el levantamiento y traslado del cadáver.

CAPTURARON A TRES SOSPECHOSOS

Horas después del hecho, con la ayuda de las cámaras de seguridad, la policía montó un operativo y en menos de tres horas consiguieron capturar a tres personas que estarían detrás del crimen.

Cabe señalar que, en el lugar, los agentes lograron ubicar e incautar un arma de fuego, que habría sido arrojada entre los arbustos durante la huida. Los detenidos y objetos incautados fueron llevados a la comisaria para continuar con las investigaciones del caso.