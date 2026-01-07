Huacho se desangra: seis asesinatos en menos de 12 horas desatan alarma en el norte chico

La violencia criminal se intensifica en el norte chico. En menos de 12 horas, seis personas fueron asesinadas en distintos puntos de la provincia de Huacho.

HUACHO SE DESANGRA

El primer ataque se registró en el sector El Paraíso, en un campo deportivo del distrito de Huacho. Dos padres de familia que observaban un encuentro deportivo fueron asesinados a balazos por sicarios que irrumpieron de manera sorpresiva en el lugar.

Horas después, un nuevo hecho de sangre se produjo en un centro de rehabilitación de la zona. En este ataque murieron tres personas: el director del establecimiento, Carlos Romero Castillo, un interno y un visitante. De acuerdo con la información preliminar, un interno habría aprovechado un descuido para arrebatarle el arma al director y ejecutar el ataque, que culminó con la muerte de las tres víctimas durante la fuga.

El sexto asesinato ocurrió en el distrito de Huaura, donde un joven de nacionalidad venezolana fue abatido mientras caminaba por la vía pública, a plena luz del día.

A esta escalada de homicidios se suma una creciente ola de extorsiones que viene afectando a comerciantes y empresarios del norte chico. Según se informó, un empresario dedicado a la venta de llantas decidió cerrar y liquidar su negocio ante las constantes amenazas contra su vida y la de su familia.

En medio de este escenario, se confirmó un cambio en la cúpula policial de la zona. El general Juan Manuel Mundaca Montenegro pasó a retiro y fue designado como nuevo jefe de la Región Policial Lima Norte el general Manuel Faría Zapata, quien recientemente asumió funciones en la provincia de Huaura.