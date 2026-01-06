Agreden a periodista durante transmisión en vivo en Chincha: intentaron ahorcarlo frente a cámaras

Un nuevo caso de agresión contra periodista se registró en Chincha. En medio de una transmisión en vivo que se realizó el último lunes 5 de enero, donde se buscó cubrir la noticia del fallecimiento de un ciudadano, un reportero fue interceptado por un supuesto familiar de la víctima, quien intentó ahorcarlo frente a las cámaras.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

De acuerdo a la información compartida por Eric Hurtado, quien estaba relatando la noticia para las redes sociales, fue interceptado por el presunto hermano del occiso, quien, al verlo con la cámara en la mano, decidió tomarlo del cuello y exigirle de una manera prepotente que apague su teléfono.

Tras el hecho, Hurtado contó que el hombre que lo ahorcó formaría parte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Después de este suceso, el periodista reveló que los familiares del agresor le ofrecieron las disculpas respectivas.

Producto de este hecho, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) se solidarizó con Eric Hurtado e hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que puedan investigar el caso y dar con el paradero del sujeto que buscó intimidar al comunicador.