Balacera en Ica: delincuentes en moto disparan en exteriores de discoteca y dejan 7 heridos

Un violento ataque a balazos se registró la madrugada del último domingo en la zona conocida como la subida a Huacachina, en Ica, donde dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon frente a una discoteca dejando a siete personas heridas.

Al promediar las 4:19 a.m., las cámaras de seguridad captaron el momento en que uno de los ocupantes de la moto sacó una pistola y comenzó a disparar, para luego darse a la fuga entre decenas de transeúntes que huían del lugar.

Heridos y descartan extorsión

Entre las personas heridas se encuentra una menor de 17 años, "quien presentó las consecuencias más graves", según informó el jefe de la región policial Ica, general Carlos Raúl Roque Palomino a Panamericana Televisión.

Todas las víctimas fueron trasladadas al Hospital Regional de Ica, evaluadas médicamente y dadas de alta. Palomino descartó que el móvil fuera extorsión. "Había una gresca al parecer entre uno de ellos con otros bandos, así que han hecho el uso del arma de fuego", dijo.

Capturan a presuntos involucrados

Horas después del ataque, la Policía ejecutó un operativo inmediato y logró capturar a tres personas que estarían involucradas en esta balacera. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar con precisión las circunstancias y responsabilidades del hecho.