Danza tradicional en Piura realiza sátira política en plena festividad

Durante las festividades realizadas este fin de semana en Piura, una tradicional agrupación folclórica llamó la atención del público al incorporar la coyuntura internacional en su puesta en escena. La danza de los negritos del centro poblado Villa Almirante Grau sorprendió a familias y turistas al presentar una representación humorística inspirada en la reciente noticia sobre la captura de Nicolás Maduro, generando risas y aplausos entre los asistentes.

La escenificación tuvo lugar en el distrito de Cura Mori, donde vecinos y visitantes presenciaron una singular mezcla de zapateo, música de caja, máscaras y persecuciones teatrales. Con estos elementos, los danzantes adaptaron su coreografía para recrear, desde la sátira, un tema que ocupa espacio en la agenda informativa internacional, sin alterar la esencia de esta expresión cultural piurana.

Folclor piurano y sátira de la actualidad internacional

Fiel a su carácter festivo y crítico, la danza de los negritos demostró una vez más su capacidad para dialogar con la realidad contemporánea. A través del humor popular, la agrupación convirtió un hecho político en motivo de entretenimiento colectivo, reafirmando que esta tradición no solo preserva costumbres ancestrales, sino que también refleja, con picardía y creatividad, el contexto social y mediático del momento.

Por su parte, la sociedad Los Negritos de Almirante Grau precisó que este tipo de improvisaciones forman parte de su identidad cultural y de su tradición de comentario social, descartando cualquier intención de ofensa. Los asistentes destacaron el ambiente de alegría que caracteriza a estas celebraciones, valorando la manera en que el folclor local se mantiene vigente y cercano al público.