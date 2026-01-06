Juliaca: dos menores fallecen tras ser embestidos por vehículo que no se detuvo

Una tragedia enluta a una familia en la ciudad de Juliaca luego de que un vehículo embistiera violentamente a una motocicleta en la que se desplazaban un padre junto a sus hijos menores. El impacto terminó con la muerte de dos niños, entre ellos Ender, de 8 años, mientras que los padres sobrevivieron al accidente y actualmente se recuperan tras haber recibido el alta médica. El conductor involucrado no se detuvo tras el atropello, pese a los gritos de auxilio de los vecinos.

Juliaca: conductor arrastró a menor por varias cuadras tras violento atropello

El hecho ocurrió en la avenida Julio Cetelio, donde cámaras de seguridad captaron el momento en que el vehículo siguió avanzando por más de diez cuadras luego del impacto. De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, los residentes intentaron alertar al chofer para que se detuviera, sin obtener respuesta alguna. Las imágenes del recorrido posterior al atropello forman parte de las diligencias que ya están en manos de las autoridades.

El motociclista, identificado como Óscar Aquino, se dirigía a dejar a sus hijos para luego continuar con su jornada laboral, según relató desde su vivienda. Como padre de familia, salía diariamente a trabajar acompañado de sus menores con el fin de sostener la economía del hogar. Tras el accidente, tanto él como su esposa resultaron heridos, aunque días después fueron dados de alta del centro médico donde permanecían internados.

El conductor del vehículo fue identificado como Luis Fernández Lima, de 27 años, quien actualmente permanece bajo custodia policial. Las investigaciones buscan determinar su responsabilidad penal y esclarecer si se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia al momento del accidente. El caso ha generado profunda conmoción en Juliaca y ha reavivado el debate sobre la imprudencia al volante y la necesidad de sanciones ejemplares.