Trasladan a Lima a dos turistas canadienses heridos por choque de trenes en Cusco

Dos turistas canadienses que resultaron heridos en el choque entre trenes de la empresas Inca Rail y PeruRail en la ruta a Machu Picchu el pasado 30 de diciembre, fueron trasladados a Lima para continuar su recuperación.

María Del Rocío Vargas Pacheco, gerente administrativa de la clínica O2 donde se atendían, explicó que los pacientes ya estaban más estables, pero se les refirió a la capital "por una cuestión de necesidad y mejor de su situación de salud".

Respecto al diagnóstico de ambos extranjeros, Vargas indicó que es información confidencial, pero confirmó que en ambos casos se trata de politraumatismos. "Ellos han priorizado el tratamiento por las circunstancias, no son del Cusco y lo que ellos quieren es llegar a su país", dijo.

Situación de los demás heridos

En la misma clínica solo quedan internados dos turistas nacionales, quienes también presentan politraumatismos y problemas en el tórax producto del impacto. "Solamente quedan dos turistas nacionales, todavía están con tratamiento analgésico", precisó Vargas, añadiendo que todos los demás pacientes atendidos en ese establecimiento ya fueron dados de alta.

Total de hospitalizados

Cabe mencionar que Óscar Luque, jefe de la Oficina Defensorial del Cusco, informó que solo cinco de los 104 heridos en el accidente ferroviario permanecen hospitalizados en total. El siniestro, ocurrido en la ruta hacia el santuario de Machu Picchu, provocó la muerte de una persona y dejó más de un centenar de lesionados.