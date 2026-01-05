Buenos Días Perú

05/01/2026

Interno sentenciado por violación fugó de penal de Huánuco

Reo fue captado escapando usando una cuerda por el torreón 11, uno de los seis puntos que carecían de efectivos. Las autoridades iniciaron una búsqueda inmediata para su recaptura.



Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que un interno sentenciado por violación sexual, fugó del Establecimiento Penitenciario de Potracancha, en Huánuco, durante la tarde del último jueves 1 de enero.

Rolando Gerónimo Mateo, recluido en el pabellón 3, escapó por el torreón 11, el cual, junto a los torreones 1, 3, 5, 8, 10 y 12, se encontraban sin efectivos policiales al momento del escape, según informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El INPE precisó que los agentes que debían custodiar estos puntos y la zona denominada "tierra de nadie" corresponden a la Policía Nacional, a través de su Sección de Seguridad de Penales de Potracancha. Tras la fuga, las autoridades penitenciarias comunicaron de inmediato el hecho a la PNP para iniciar las acciones de búsqueda y recaptura correspondientes.

Acciones para recaptura y falta de policías

Gustavo Juan Proleón Ponce, director del penal, afirmó que han tomado medidas preventivas para recapturar al reo, pero señaló que "existen ciertos factores que escapan a nosotros, como por ejemplo la falta de policías que puedan cubrir todos los torreones".

 Sobrepoblación e investigación

El gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar, quien visitó el penal este viernes 2 de enero, destacó el problema de sobrepoblación: "si debería haber 700 internos, hemos quintuplicado más o menos". Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades en el caso, considerando que la custodia exterior del recinto penitenciario corresponde a la Policía Nacional. 


Temas Relacionados: FugaHuánucoInternoNacionalesPenalViolación Sexual

También te puede interesar:

BANNER