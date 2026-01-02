Banda “Los Chukis del Norte” dispara contra grupo de colectiveros en Piura

En Piura, un nuevo ataque extorsivo se registró en Sullana, cerca de las inmediaciones de la Universidad Nacional de Frontera, donde una banda de delincuentes disparó contra un grupo de colectivos.

Los hampones registraron el hecho para difundirlo en redes sociales, con un video donde se observa a los sujetos autodenominados “Los Chukis del Norte” realizando reiterados disparos y amenazando directamente a los conductores.

“Los Chukis del Norte” son una banda criminal conocida por la constante publicación de videos que difunden para amedrentar a bandas rivales.

Se les atribuye en asesinato de dos extranjeros

Entre sus crímenes, estos delincuentes se adjudicaron el asesinato de dos hombres de nacionalidad venezolana ocurrido el mes de noviembre en Sullana

Cabe señalar que, este nuevo atentado ha generado alarma entre transportistas y vecinos, quienes demandan una respuesta inmediata de las autoridades ante el incremento de la violencia en sus calles.