Más de 40 mil personas recibieron el 2026 en la Plaza de Armas del Cusco pese a la llovizna

Más de 40,000 personas dieron la bienvenida al 2026 en la Plaza Mayor del Cusco, que una vez más se consolidó como el principal escenario de celebración para turistas y ciudadanos locales. Desde tempranas horas de la noche, el emblemático espacio comenzó a llenarse de asistentes que esperaban el tradicional conteo regresivo.

Aunque durante la medianoche se registró una persistente llovizna, el clima no frenó el ánimo festivo. Tras la cuenta final, los asistentes se abrazaron y realizaron la tradicional vuelta alrededor de la plaza, una costumbre que fue especialmente seguida por los turistas extranjeros, quienes se mostraron entusiastas y participativos.

La celebración contó con la presentación de diversos grupos artísticos que animaron al público desde un escenario instalado por la municipalidad provincial del Cusco, aportando música y espectáculo a la jornada.

Desde las 3:00 de la madrugada, personal de seguridad ciudadana y de la municipalidad inició el retiro progresivo de las personas con el objetivo de evitar el consumo excesivo de alcohol y prevenir posibles altercados.