Alcalde de Pataz exige que presidente Jerí visite la provincia tras nueva masacre: “No funciona el estado de emergencia"

La violencia volvió a golpear a la provincia de Pataz en la víspera del inicio del 2026. Un ataque armado en un socavón minero, ocurrido durante la madrugada del 31 de diciembre, dejó al menos tres personas asesinadas. En entrevista con Buenos Días Perú, el alcalde de la mencionada provincia liberteña, Aldo Carlos Mariños, confirmó la información preliminar y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

“Mis condolencias y mi solidaridad con las familias que quedan después de estas tres personas asesinadas”, señaló.

Según explicó la autoridad, el ataque se produjo en la bocamina conocida como Papagayo y estaría vinculado a disputas por el control de material aurífero. No obstante, indicó que aún corresponde a la Policía Nacional y al Ministerio Público esclarecer plenamente los hechos y determinar la identidad de los fallecidos. “Esperamos el rápido accionar de la Policía y la Fiscalía para que se determine realmente quiénes están atrás de todo esto y de quién se trata”, sostuvo.

Mariños cuestionó duramente la reacción de las autoridades centrales y denunció una grave falta de comunicación. “Si esto ocurrió en la madrugada del 31, ¿por qué se esperó tanto para informar? Yo quisiera saber en qué momento comunicaron a la Fiscalía”, manifestó, al señalar que hasta el mediodía del 1 de enero no se había producido una intervención fiscal.

52 PERSONAS ASESINADAS EN PATAZ DURANTE EL 2025

El alcalde también expresó su decepción por el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo tras reuniones sostenidas en Palacio de Gobierno. Añadió que, pese a la presencia de más de mil efectivos policiales y a los recursos destinados, “el resultado es esto: tres personas asesinadas antes de terminar el año”.

Respecto al estado de emergencia, Mariños fue enfático al señalar que la medida no ha dado resultados. “No funciona el estado de emergencia, no funciona el toque de queda, no han funcionado los 55 millones que destinaron”, declaró. Según precisó, las restricciones sí afectan a agricultores, comerciantes y profesores, pero no se traducen en una reducción de la criminalidad. “Estamos hablando de 52 personas asesinadas el año 2025 en la región La Libertad”, advirtió.

Finalmente, el alcalde reiteró su pedido para que el presidente José Jerí visite la provincia y escuche directamente a la población. “Si va a visitar Pataz, tiene que llegar al pueblo, porque el pueblo quiere ser escuchado, el pueblo quiere ser atendido”, sostuvo, al recordar que existen compromisos pendientes en materia de seguridad, infraestructura vial y salud.