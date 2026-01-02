Masacre en Pataz: Fiscalía abre investigación por asesinato de tres personas en bocamina ‘Papagayo’

El Ministerio Público informó que la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pataz, en La Libertad, abrió una investigación preliminar por el asesinato de tres personas en bocamina ‘Papagayo’.

Los cuerpos de tres personas fueron hallados con impactos de bala en la bocamina ubicada en el sector Morena, en el distrito y provincia de Pataz.

La Fiscalía dispuso el levantamiento de los cuerpos para su traslado a la División Médico Legal II – Trujillo, para la necropsia correspondiente a ley.

De igual forma, se encargó al personal policial del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Huamachuco que efectúe la pericia balística de los 11 casquillos hallados en la escena de los asesinatos.

Según primeros reportes policiales, el 31 de diciembre de 2025 y en las primeras horas del 1 de enero de 2026, se registró un enfrentamiento armado en la bocamina que dejó un saldo oficial de tres fallecidos. Algunas fuentes mencionan hasta siete desaparecidos tras el ataque.

Investigaciones buscan esclarecer la masacre

Las víctimas habrían ingresado ilegalmente a la unidad minera con el fin de sustraer material aurífero, como oro, pero eso también es materia de investigación por parte de las autoridades. La bocamina “Papagayo” es una infraestructura minera de la Compañía Minera Poderosa S.A.

Cabe señalar que, esta bocamina forma parte de las operaciones de desarrollo de la veta Pajilla, con niveles que oscilan entre los 1730 y 1830 metros sobre el nivel del mar.