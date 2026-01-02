Juliaca: Niño muere tras ser arrastrado ocho cuadras por una camioneta

En nuestro país, los accidentes fatales en motocicletas representan una crisis de seguridad vial creciente, con cifras que reflejan una tendencia al alza hacia inicios de 2026. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reportó que más de 750 personas fallecen al año en siniestros de motocicleta. Para mediados de 2025, los motociclistas representaban aproximadamente el 56% de todas las muertes por accidentes de tránsito en el país. De acuerdo a cifras, más del 40% de las víctimas fatales tienen entre 18 y 35 años.

En la ciudad de Juliaca, un violento accidente de tránsito terminó con la vida de un niño de 8 años, luego de que una camioneta arrastrara su cuerpo por varias cuadras tras chocar violentamente la motocicleta en la que viajaba junto a su padre y su hermana menor.

Cerca de las 10 de la mañana cámaras de seguridad registraron como una camioneta gris embistió la moto en la que viajaba el padre de familia y sus dos menores hijos.

Tras el choque, el padre y una de las menores cayeron a la pista, mientras que el niño quedó atrapado debajo del vehículo. Pese a los gritos de los vecinos, el conductor no se detuvo para ayudar y continuó su marcha, arrastrando al menor por varias cuadras.

El conductor estaba presuntamente bajo los efectos del alcohol

Tras una persecución que realizaron los mismos vecinos y testigos, la camioneta fue intervenida y en el interior del vehículo se encontraron botellas de cerveza, por lo que los ciudadanos no dudaron en apedrear la unidad móvil.

La policía llegó al lugar de la tragedia y traslado al conductor hasta la comisaria; mientras que el padre y la menor que sobrevivió fueron trasladados de emergencia al Hospital Carlos Monge Medrano.

Desde el hospital, ya un poco recuperado, el padre del menor pidió todo el peso de la ley para el conductor, que respondería al nombre de Luis Fernández Lima.

Cabe señalar que, los restos del menor viene siendo velado en su vivienda; mientras familiares y pobladores exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable de este hecho.