Iquitos recibe el 2026 con rituales ancestrales en el corazón de Belén

En la Amazonía peruana, la llegada del Año Nuevo también se vive a través de tradiciones ancestrales que se mantienen vigentes con el paso del tiempo. En la ciudad de Iquitos, específicamente en el distrito de Belén, decenas de personas se congregan en puntos emblemáticos como el pasaje Paquito para adquirir baños de florecimiento, plantas medicinales y otros elementos usados en rituales de limpieza espiritual con miras al 2026.

Desde tempranas horas, comerciantes y emprendedores de la zona ofrecen preparados elaborados con insumos propios de la región Loreto. Estos baños, explican los vendedores, se realizan en distintos momentos del día o antes de la medianoche, dependiendo del objetivo de cada persona, ya sea atraer prosperidad, alejar malas energías o iniciar el nuevo año con equilibrio personal.

Rituales amazónicos de Año Nuevo en Iquitos: tradición que se renueva cada 31 de diciembre

Entre las plantas más demandadas figuran especies como la mucura, el charamacho, la albahaca, el piñón y otras hierbas utilizadas tradicionalmente para limpiezas corporales y espirituales. Los comerciantes aseguran que estos elementos forman parte de prácticas transmitidas por generaciones y siguen siendo solicitados tanto por pobladores locales como por visitantes nacionales y extranjeros.

Además de los baños rituales, en el pasaje Paquito también se comercializan bebidas típicas elaboradas con insumos amazónicos, que forman parte de la oferta cultural del lugar. Los vendedores resaltan que estas expresiones representan no solo una tradición de fin de año, sino también una oportunidad para revalorar los saberes ancestrales de la selva peruana en el inicio del 2026.