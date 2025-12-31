Choque de trenes rumbo a Machu Picchu deja 73 heridos, según región Cusco

El choque frontal entre dos trenes que cubrían la ruta Machu Picchu–Ollantaytambo dejó un saldo mayor de heridos al inicialmente reportado por el Ejecutivo. De acuerdo con la Gerencia Regional de Salud del Cusco, 73 personas resultaron lesionadas tras la colisión registrada en el sector Pampacagua, cifra que contrasta con el reporte preliminar del Ministerio de Salud, que informó 36 atenciones. Varios pasajeros fueron dados de alta en centros de salud de Ollantaytambo, mientras que otros fueron derivados a clínicas privadas de la ciudad del Cusco.

La emergencia motivó el desplazamiento del presidente interino José Jerí, junto al premier y ministros de Estado, quienes realizaron visitas a establecimientos de salud para verificar la atención de los afectados. Hasta la noche del último reporte, 24 turistas permanecían hospitalizados, dos de ellos con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano severo. No obstante, las autoridades nacionales evitaron brindar declaraciones públicas sobre las causas del accidente.

Choque de trenes en Machu Picchu expone fallas de control en vía férrea única

La colisión ha generado cuestionamientos debido a que el tramo cuenta con una sola vía férrea y opera bajo estrictos horarios de salida y llegada. El Gobierno Regional del Cusco expresó su extrañeza por el hecho y confirmó la intervención de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público para determinar responsabilidades. La infraestructura es concesionada a Ferrocarril Trasandino S.A. (Fetransa) y utilizada por PeruRail e IncaRail, empresas que, hasta el cierre de esta edición, no explicaron cómo se produjo el encuentro frontal.

En cuanto a las consecuencias, se confirmó el fallecimiento del maquinista Roberto Cárdenas (59), trabajador de una de las empresas operadoras. La vía férrea fue rehabilitada alrededor de la 1:30 a.m., permitiendo la reanudación del traslado de turistas desde Machu Picchu. Las autoridades regionales anunciaron una reunión de la Unidad de Gestión de Machu Picchu para evaluar lo ocurrido y exigir explicaciones, en medio de la preocupación por el impacto que el incidente pueda tener en la seguridad y la imagen del principal destino turístico del país.