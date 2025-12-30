Dan último adiós a periodista asesinado por sicarios en Aguaytía

Los restos del periodista Mitzar Bato Castillejos Tenazoa llegaron a Aguaytía, provincia de Padre Abad, en Ucayali, para ser velados en un sentido adiós. El comunicador falleció en Lima luego de permanecer 14 días internado tras ser atacado a balazos por sicarios.

Familiares y amigos, con profundo dolor, exigieron justicia tras su partida, manifestando que hasta el momento no habrían resultados visibles en las investigaciones sobre los motivos de su muerte. "Nosotros no tenemos información sobre el avance de la investigación", declaró un familiar.

Ataque de sicarios y traslado a Lima

El comunicador, director del portal Bato a Informarte Noticias, falleció tras un brutal ataque perpetrado el 12 de diciembre en el centro de Aguaytía. Sicarios en motocicleta le dispararon hasta siete veces.

Contra todo pronóstico, Mitzar sobrevivió inicialmente al ataque y fue trasladado de urgencia al Hospital de Tingo María para luego ser derivado al Hospital María Auxiliadora en Lima, pero luego de luchar por su vida, falleció casi dos semanas después.

Cuarto periodista asesinado en el año

Familiares del periodista señalaron que realizaron una protesta pacífica en la comisaría para preguntar por los avances, sugiriendo que el crimen podría estar relacionado con su labor informativa. Cabe resaltar, que con su deceso, se convierte en el cuarto hombre de prensa asesinado en el Perú durante el año 2025.