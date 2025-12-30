Oxapampa: carretera que une Huancabamba con Pozuzo continúa bloqueada por huaicos

La única carretera que une los distritos de Huancabamba y Pozuzo, en la provincia de Oxapampa (Pasco), permanece bloqueada desde hace varios días debido a huaicos registrados en el sector Huampal.

Intensas lluvias provocaron múltiples deslizamientos de lodo y piedras sobre más de 150 metros lineales de la vía, interrumpiendo completamente el tránsito vehicular sin que exista una ruta alterna disponible para los usuarios.

Intentos de limpieza suspendidos por riesgo

Debido a la alta peligrosidad, las labores de limpieza comenzaron recién este lunes, ejecutadas por la municipalidad de Pozuzo con apoyo de maquinaria de una empresa privada. Sin embargo, la aparición de nuevos deslizamientos obligó a suspender temporalmente los trabajos.

Videos captados por pasajeros evidencian el riesgo extremo en la zona, mientras las autoridades recomiendan evitar el tránsito, especialmente durante la noche, mientras persista la inestabilidad del terreno.

Impacto económico y coordinación para rehabilitación

Esta vía es clave para el transporte de productos agrícolas, mercancías y ganado vacuno que abastecen a la capital provincial. La Municipalidad de Pozuzo avanza en la evaluación de daños del tramo afectado, coordinando con otras instancias para gestionar una rehabilitación rápida de la carretera.