Lentejitas, ropa blanca y 12 uvas: las cábalas de turistas que llegan a Zorritos para recibir el Año Nuevo

Las playas del norte peruano, como los balnearios de Pimentel en Lambayeque y Zorritos en Tumbes, han registrado mayor actividad en las previas de fin de año. Miles de turistas provenientes de diversas regiones han llegado a estos destinos para disfrutar del sol para recibir el Año Nuevo.

Visitantes resaltan su experiencia de compartir estos momentos en familia. "La estamos pasando muy bonito, yo vivo acá, mis hijas trabajan en Cajamarca y han venido a pasar Año Nuevo", dijo una entrevistada.

Cábalas de turistas

Asimismo, otras personas nos contaron que ya realizan sus preparativos y cábalas, como el uso de "lentejitas para que venga siempre la prosperidad" y la tradición de vestir ropa blanca o comer las 12 uvas.

Expectativa por Año Nuevo

La expectativa por las celebraciones de fin de año crece en estos destinos donde numerosas familias pasan sus vacaciones. Como todos los años, estos destinos esperan la llegada de más visitantes que tienen la tradición de recibir el nuevo año en diversos balnearios.