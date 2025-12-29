Policía dispara a llantas para detener a colectivero informal que intentó darse a la fuga

Un conductor de una miniván informal intentó darse a la fuga y casi arrastra a un efectivo policial. El hecho ocurrió durante un operativo de tránsito en la Panamericana Norte, en la región La Libertad.

El incidente fue grabado por un agente de la Superintendencia de Transporte Terrestre (Sutran), quien registró el momento en que el vehículo intentó eludir la inspección y el policía abrió la puerta del copiloto, siendo casi arrastrado.

Intervención con disparos a las llantas

Si bien el conductor casi logra huir, otro agente procedió a disparar a una de las llantas del vehículo para obligarlo a detenerse. Durante la intervención, los pasajeros indicaron a las autoridades que habían pagado 25 soles por un traslado desde Trujillo hacia Chimbote.

Detienen a chofer

Pese a la tensa situación, no se registraron heridos ni daños materiales mayores. El chofer fue arrestado inmediatamente después de que el vehículo se detuviera y fue trasladado a la comisaría, acusado de haber puesto en peligro la vida de sus pasajeros y de resistir a la autoridad.