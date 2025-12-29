Animador muere electrocutado durante festividad patronal en Chota

Un reconocido presentador y comunicador falleció de un paro cardíaco tras terminar electrocutado mientras animaba una festividad patronal. El trágico accidente ocurrió en la comunidad de Conchán, en la provincia de Chota.

Durante la presentación de una de las participantes, Elver Paredes Mejía de 34 años, se descompensó repentinamente en pleno escenario, dicho momento fue captado en video por un asistente.

Intentan auxiliarlo y confirman deceso

Al suponer que se trataba de una descarga eléctrica, un trabajador que subió al escenario separó a Elver Paredes de la barra de metal en la que se había apoyado. Las personas presentes intentaron auxiliarlo de inmediato y lo trasladaron de urgencia al Hospital José Hernán Soto Cadenillas de Chota, donde el personal médico confirmó su fallecimiento.

Deja a menor en la orfandad

Elver Paredes Mejía deja en la orfandad a un menor de 9 años tras este súbito deceso. Cabe resaltar, que el hecho ha causado conmoción entre la comunidad y usuarios en redes sociales que no dudaron en expresar su asombro por lo ocurrido.