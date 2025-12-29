Azotan a regidor en Huancavelica por incumplir promesas: no entregó juguetes y panetón en chocolatada

Un grupo de pobladores agredió físicamente al regidor Santiago Mendoza durante la celebración de una chocolatada navideña organizada por la Municipalidad Distrital de Huanca Huanca, en Huancavelica.

Según los comuneros, la reacción violenta se produjo debido al incumplimiento en la entrega de panetones y juguetes que habían sido previamente anunciados como parte del evento dirigido a niños y familias de la zona.

Ante la mirada de decenas de personas, los asistentes tomaron al funcionario de las extremidades y lo azotaron reclamándole por incumplir la promesa. Los pobladores responsabilizaron directamente a la administración del alcalde Jubencio Taype, a quien acusan de falta de organización y compromiso con las actividades sociales.

Exigencias a municipalidad

Tras el incidente, los comuneros solicitaron un pronunciamiento oficial de la Municipalidad Distrital de Huanca Huanca. Exigen una explicación clara sobre el destino de los productos anunciados y el respeto a las comunidades durante este tipo de eventos públicos organizados por la comuna.