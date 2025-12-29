Trujillo: anciano quedó atrapado tras colapso de techo por sismo de magnitud 6.0

Un sismo de magnitud 6.0 se registró la noche del último sábado 27 de diciembre, cuyo epicentro se localizó a 67 kilómetros al oeste de Chimbote, en la región Áncash. El movimiento telúrico se percibió en varias regiones dejando algunos heridos y daños en varias viviendas.

En la región Libertad, al menos se han reportado 9 personas heridas y 7 viviendas afectadas. En un predio en el distrito de La Esperanza, en Trujillo, un adulto que se encontraba descansando quedó atrapado tras el derrumbe del techo.

Fue una de las vecinas de la quinta donde ocurrieron los hechos, quien se percató del anciano atrapado y acudió de inmediato a la comisaría para dar aviso y pedir auxilio con el fin de liberar al hombre.

Preocupación por posible colapso

Otra residente afectada por el sismo indicó que la vivienda se encuentra deteriorada y no se encuentran seguros ni los adultos ni niños, porque la estructura podría colapsar y provocar un tragedia.

Esperan presencia de autoridades

Hasta el momento, ninguna autoridad se habría acercado hasta el predio de material noble en la zona de La Esperanza. Sin embargo, se sabe que otra vivienda en Alto Trujillo habrían llegado la comuna del sector.