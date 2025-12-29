Camión cisterna cae a un barranco y explota: un muerto y un herido grave en San Martín

Un camión cisterna que trasladaba brea cayó a un profundo barranco y ardió en llamas en la provincia de Tocache, región de San Martín. El accidente dejó una persona fallecida y otra gravemente herida.

ACCIDENTE DEJA UN MUERTO Y UN HERIDO

Según informó la Policía Nacional del Perú (PNP), el hecho ocurrió luego de que el conductor perdió el control del volante en una carretera del distrito de Pólvora, conocida por sus curvas de difícil maniobrabilidad. El vehículo terminó en el fondo del precipicio.

La magnitud del impacto provocó que la unidad se incendiara de inmediato. Tras escuchar la explosión, pobladores de la zona acudieron al lugar. Pese a la densa vegetación y al riesgo, lograron rescatar a una persona herida.

“Ha caído la cisterna y de aquí, al costado de estas latas, hemos rescatado a uno que estaba herido. Aquí encontramos un cadáver envuelto con brea”, relató uno de los vecinos.

Con apoyo de bomberos y efectivos policiales, el copiloto herido fue evacuado y trasladado al centro de salud de Pólvora. Su estado es delicado.

Las autoridades locales informaron que se mantiene el monitoreo de su evolución médica, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del deceso del conductor.