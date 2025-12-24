Navidad bajo alerta: más de 4 mil incendios por cortocircuitos se registran en diciembre

La temporada navideña no solo trae celebraciones, sino también un alto riesgo de incendios en los hogares. Solo en lo que va de diciembre, se han registrado más de 4,000 incendios por cortocircuitos a nivel nacional, una cifra que enciende las alertas de las autoridades y los bomberos.

Uno de los principales peligros está en el uso de globos metálicos y cometas, los cuales, al entrar en contacto con las redes eléctricas, pueden provocar interrupciones masivas del servicio e incluso poner en riesgo vidas humanas. Este tipo de incidentes ya ha dejado a más de 330,000 usuarios afectados por cortes de energía en el país.

Un caso reciente ocurrió en Trujillo, donde una actividad escolar terminó provocando que cientos de familias se quedaran sin electricidad, luego de que objetos metálicos impactaran las redes eléctricas.

A ello se suma el uso indiscriminado de pirotécnicos, especialmente cuando son detonados cerca de cables eléctricos. Además del riesgo directo de quemaduras o explosiones, estos artefactos pueden dañar seriamente la infraestructura eléctrica y generar incendios.

Otro factor crítico es la sobrecarga de enchufes, sobre todo por la instalación de luces decorativas en árboles y paredes. Especialistas advierten que conectar múltiples extensiones o productos de baja calidad debilita los cables, aumenta la temperatura y eleva el riesgo de cortocircuitos.

De acuerdo con cifras del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a nivel nacional se han registrado más de 22,000 incendios por riesgo eléctrico en el año, de los cuales cerca de 4,000 ocurren en diciembre.

Ante este panorama, los bomberos recomiendan a las familias priorizar la prevención, contar con un extintor básico en casa y actuar con rapidez ante cualquier emergencia. Asimismo, recuerdan que, ante un siniestro, se debe llamar de inmediato a la central de emergencias del Cuerpo de Bomberos.