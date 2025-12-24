Arequipa exhibe nacimiento mecatrónico que atrae a vecinos y turistas

La ciudad de Arequipa se suma a las celebraciones navideñas con una propuesta que combina tradición, tecnología y fe. En el distrito de Miraflores, una familia ha convertido su vivienda en un punto de encuentro para vecinos y visitantes que buscan vivir una experiencia distinta durante estas fechas, a través de un Belén mecatrónico que destaca por su nivel de detalle y complejidad técnica.

El nacimiento se ubica en la calle Francisco Ologüez y es resultado de un trabajo que inicia cada año en el mes de octubre. Todas las figuras cuentan con movimiento sincronizado, iluminación y sonido, lo que permite recrear diversas escenas del relato bíblico del nacimiento de Jesús. La exhibición, de ingreso libre, ha recibido la visita de turistas, escolares y personas provenientes de otros distritos y ciudades del país.

Belén mecatrónico en Arequipa: tecnología al servicio de la tradición navideña

Los responsables de esta propuesta son los integrantes de la familia Toni Llerena, quienes desde hace once años presentan este montaje al público. El sistema funciona mediante una computadora que controla cada secuencia, acompañada de una narración de aproximadamente diez minutos que recorre pasajes bíblicos desde la Anunciación hasta la huida de la Sagrada Familia. El recorrido se realiza en grupos reducidos debido al espacio disponible.

La muestra estará abierta hasta el 15 de enero, en el horario de 3:00 p. m. a 8:30 p. m., y se ha consolidado como una de las principales atracciones navideñas del distrito de Miraflores. Además de los efectos visuales y sonoros, el nacimiento incluye elementos como una pecera con peces reales, lo que refuerza la experiencia sensorial para quienes lo visitan durante la temporada.