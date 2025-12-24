Aislamiento y falta de acceso a salud agravaron muertes de 52 niños por tos ferina en Loreto

La muerte de 52 niños por presuntos casos de tos ferina ha generado una profunda alarma en la región Loreto, donde comunidades indígenas atraviesan una de las Navidades más dolorosas de los últimos años. Los fallecimientos se han registrado principalmente en zonas ribereñas de difícil acceso, donde la atención médica depende de largos desplazamientos fluviales y la presencia del Estado es limitada.

Familias provenientes de Loreto-Nauta y del Datem del Marañón llegaron hasta la sede del Gobierno Regional de Loreto tras viajar durante días por río, con el objetivo de exigir respuestas ante la pérdida de sus hijos. Los padres y dirigentes comunales denunciaron que las campañas de vacunación no habrían llegado oportunamente a sus localidades, situación que —según sostienen— habría facilitado la propagación de una enfermedad prevenible.

Tos ferina en Loreto expone fallas en el acceso a la vacunación

Aunque la Gerencia Regional de Salud informó que brigadas sanitarias se encuentran desplazándose hacia las zonas afectadas, las comunidades aseguran que dicha presencia no ha sido constante ni suficiente. Dirigentes indígenas indicaron que en años anteriores sí se lograba inmunizar a los menores pese a las distancias, lo que ha generado cuestionamientos sobre qué cambió en el actual contexto para que se registren cifras tan elevadas de muertes infantiles.

Las familias afectadas, que incluso realizaron sus reclamos portando pequeños ataúdes como símbolo de duelo, solicitan que se declare una emergencia sanitaria en las provincias impactadas. Temen que otros niños, que ya presentan síntomas, puedan correr la misma suerte si no se refuerza de inmediato el calendario de vacunación y la atención médica en estas comunidades aisladas.