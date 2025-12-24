Extorsión obliga a empresario de llantas a cerrar su negocio en Huacho

Un empresario dedicado a la comercialización de llantas en la provincia de Huacho denunció ser víctima de una organización criminal que lo viene amenazando desde hace varias semanas. Los extorsionadores le exigen el pago de 50 mil soles a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares, situación que lo llevó a vivir bajo permanente temor.

Según relató el afectado, los delincuentes dejaron mensajes intimidantes en sobres anónimos frente a su negocio, en los que incluían números telefónicos para contactarlos vía WhatsApp. En los manuscritos, los sujetos advierten represalias directas si no se concreta el pago exigido, involucrando explícitamente a sus hijos, esposa y madre como parte de las amenazas.

Extorsión obliga a empresario a cerrar su negocio en Huacho

Ante la negativa de acceder al pago, los presuntos extorsionadores regresaron al local y efectuaron disparos contra el portón metálico, lo que incrementó el riesgo para el empresario y su entorno. Como medida preventiva, decidió cerrar el establecimiento y colocar un cartel anunciando la liquidación de productos debido a la extorsión que enfrenta.

El denunciante solicitó públicamente la intervención de las autoridades del Ejecutivo y pidió que se evalúe declarar el estado de emergencia en la provincia, con el objetivo de reforzar la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. Las fuerzas del orden ya cuentan con las grabaciones de las cámaras de seguridad, que podrían permitir la identificación y captura de los responsables.