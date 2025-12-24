Más de 50 niños mueren por tos ferina en Loreto y comunidades exigen emergencia sanitaria

La cuenca del río Chambira, en la región Loreto, atraviesa una situación crítica debido a un brote de tos ferina que ha provocado la muerte de al menos 52 personas, en su mayoría niños de comunidades indígenas. Frente a esta tragedia, pobladores de la zona se movilizaron hasta la sede del Gobierno Regional de Loreto para exigir la inmediata declaratoria de emergencia sanitaria, alertando sobre una crisis que —según afirman— pudo evitarse con atención oportuna.

Con pancartas y ataúdes simbólicos, representantes de diversas comunidades denunciaron la ausencia prolongada del Estado. Durante la protesta, padres y madres relataron cómo la enfermedad afecta gravemente la respiración de los menores, impidiéndoles resistir el avance del mal. Voceros indígenas señalaron que las muertes continúan ocurriendo mientras no existen centros de salud adecuados, personal médico permanente ni medicamentos suficientes en la zona.

Emergencia sanitaria en Loreto: comunidades denuncian abandono estatal

El asesor indígena Teddy Acho advirtió que la situación se arrastra desde hace más de seis meses y que, pese a múltiples alertas, las respuestas oficiales han sido limitadas. Indicó que solicitaron la implementación de centros de salud de acción rápida para atender a miles de familias en las cuencas de los ríos Chambira y Corrientes, sin resultados concretos. Asimismo, cuestionó la falta de un presupuesto real para enfrentar una crisis que golpea directamente a la niñez indígena.

Desde la Dirección Regional de Salud, el director de Epidemiología, Carlos Álvarez, confirmó la transmisión activa de tos ferina en el distrito de Urarinas, donde se han reportado 140 casos. Detalló que brigadas de salud han sido desplazadas para realizar vacunación y atención médica; sin embargo, las organizaciones indígenas consideran insuficientes estas acciones. Ante ello, el bloque de federaciones del lote 8 dio un plazo de tres días para que se declare la emergencia sanitaria con recursos económicos, advirtiendo que, de no ser escuchados, podrían iniciar medidas de fuerza como el bloqueo de ríos.