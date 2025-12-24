Bomba Molotov deja a joven trabajadora en estado crítico tras ataque a inmobiliaria en La Libertad

Un ataque con una bomba Molotov contra una oficina inmobiliaria dejó gravemente herida a una trabajadora en el distrito de Chicama, en la región La Libertad. El atentado ocurrió cuando un grupo de sujetos llegó al local a bordo de motocicletas y ejecutó el ataque en cuestión de segundos, generando pánico entre quienes se encontraban en el lugar.

Según las primeras diligencias, cámaras de seguridad registraron el momento en que cuatro individuos participaron en el hecho. Dos de ellos descendieron de los vehículos, y uno se encargó de dañar los sistemas de videovigilancia del exterior antes de que se lanzara el artefacto incendiario contra el negocio, provocando un incendio de rápida propagación.

Ataque con bomba Molotov estaría vinculado a redes de extorsión en La Libertad

Como consecuencia del atentado, una joven trabajadora de 22 años, identificada como Melany Lino, resultó con quemaduras de tercer grado en gran parte de su cuerpo. Fue evacuada de emergencia al Hospital Regional de Trujillo, donde permanece internada en estado crítico. Su familia ha señalado que el pronóstico es reservado y que los médicos continúan realizando ajustes en su tratamiento debido a las complicaciones que presenta.

La madre de la víctima exigió a las autoridades una respuesta inmediata para identificar y capturar a los responsables, remarcando el impacto devastador que el ataque ha tenido en su familia. La Policía Nacional del Perú no descarta que el hecho esté relacionado con disputas por terrenos, una modalidad delictiva que viene afectando a diversas localidades del norte del país y que continúa bajo investigación.