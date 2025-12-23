Agente terna vestido de Papá Noel captura a vendedores de pirotécnicos

Un operativo encubierto del grupo Terna de la Policía Nacional del Perú permitió la desarticulación de una presunta banda dedicada a la venta ilegal de pirotécnicos en Iquitos, región Loreto.

La intervención se realizó en el distrito de Belén, donde agentes policiales, disfrazados de Papá Noel, lograron identificar y capturar a los integrantes del grupo conocido como “Los protegidos del pirotécnico”.

Como resultado del operativo, cuatro personas fueron detenidas, entre ellas un menor de edad, y se incautaron 75,285 unidades de artefactos pirotécnicos, considerados de alto riesgo por su uso y manipulación.

Según la Policía, los productos intervenidos no contaban con autorización de la SUCAMEC, lo que representa un peligro, especialmente para niños y jóvenes durante las celebraciones de fin de año.

No obstante, el abogado de los detenidos sostuvo que sus patrocinados sí contarían con permisos vigentes, asegurando que la autorización permitiría el almacenamiento y comercialización de hasta una tonelada de productos pirotécnicos. Este punto será evaluado por las autoridades competentes.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la unidad especializada correspondiente, mientras continúan las investigaciones para determinar si existió o no infracción a la normativa vigente.