Graban accidente que dejó un muerto en Barranca: conductor habría manejado ebrio y a alta velocidad

Un trágico accidente ocurrido en la provincia de Barranca dejó como saldo la muerte de un joven pasajero, luego de que el vehículo en el que viajaba se despistara y volcara a gran velocidad. El conductor habría estado en estado de ebriedad, según testimonios recogidos tras el siniestro.

LOS PASAJEROS DEL CARRO GRABARON EL HECHO

El hecho quedó registrado en un video grabado por los propios ocupantes del automóvil. En las imágenes se observa que el vehículo circulaba a 158 km/h antes de perder el control en una curva del distrito de Supepuerto. Tras chocar contra la baranda de seguridad, la unidad terminó volcada en la plazuela de ingreso a la localidad.

Producto del impacto, los pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia al hospital de Barranca. Sin embargo, el área de Trauma Shock confirmó el fallecimiento de Pedro Simeón Erazo, de 29 años, debido a la gravedad de sus lesiones.

Entre los heridos se encuentra Giancarlos Fuentes Rivaldineira, conductor del vehículo, quien inicialmente negó haber manejado. No obstante, los videos contradicen su versión y lo muestran al volante instantes antes del accidente. Testigos señalaron, además, que el chofer presentaba evidentes signos de ebriedad, incluso sin necesidad de una prueba de dosaje etílico.

La familia de la víctima, quien era padre de un niño de tres años, exige justicia y pide que el caso sea investigado a fondo para que su muerte no quede impune.