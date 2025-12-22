Ladrones se hacen pasar por clientes y roban anillos de oro en joyería de Tumbes

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que una pareja de ladrones se hicieron pasar como clientes para robar dos anillos de oro valorizados en más de 6 mil soles, de una joyería ubicada en la ciudad de Tumbes.

En imágenes se observa que a las 7:52 de la noche, un sujeto con gorra roja ingresó al negocio y se hizo pasar como cliente para distraer a la trabajadora. Segundos después, ingresó su cómplice y aprovechando que la empleada mostraba collares al hombre, metió su mano en el mostrador, tomó los anillos y los guardó en su bolso.

Una vez con las sortijas, la mujer se acercó a la trabajadora y fingió preguntar por otras joyas, para luego retirarse del negocio junto a su cómplice. "Yo estaba solita, se han llevado dos anillos de oro, uno de oro blanco y otro de oro amarillo. El anillo de oro blanco estaba S/5.800 y el anillo de oro amarillo estaba S/1270", dijo la trabajadora.

Ladrones fueron a joyería días antes

Según la trabajadora, esta pareja ya había visitado la joyería días antes. "Ellos ya sabían los anillos que se iban a llevar. Porque ese día vieron los anillos, ese día le dijeron cuál era el valor. Ellos han sacado la información el día martes y el jueves han venido seguro a robar", agregó.

Piden mayor seguridad

Ahora los propietarios del local exigen mayor seguridad en la zona, especialmente ante la proximidad de las fiestas de fin de año, cuando los negocios suelen se víctimas de este tipo de robos o asaltos.