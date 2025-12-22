Trujillo: conductor embiste a delincuentes que huían en moto tras robar S/50 mil

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que delincuentes en moto que huían tras robar S/50 mil soles, fueron atropellados por un conductor. El hecho ocurrió en la avenida Víctor Larco, en Trujillo.

En las imágenes se observan que los sujetos escapaban en la moto lineal en dicha zona donde hay varios centros comerciales y mercados cuando un conductor les cierra el paso y embiste a los delincuente quienes fueron arrojados metros más adelante por el impacto.



Los sujetos intentan levantar la moto, pero el conductor de la unidad volvió a embestir la moto impidiendo que se den a la fuga. Los facinerosos no tuvieron otra opción que escapar, pero fueron detenidos por las víctimas y agentes del Escuadrón de Los Halcones.

Detenidos y más detalles sobre asalto

Cabe resaltar, que el robo ocurrió a dos cuadras de la comisaría de Buenos Aires y los delincuentes se encuentran detenidos en la Divincri de Trujillo. La policía brindará mayores detalles sobre los hechos en una conferencia de prensa que se realizará esta tarde.

Equipamiento policial e indignación

De acuerdo al Gobierno Regional de La Libertad, ha entregado S/100 millones en equipamiento a la Policía; sin embargo, los hechos delictivos como muertes, extorsión y asesinatos continúan, generando indignación en los residentes.