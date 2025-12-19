Regidora asesinada en Chicama durante chocolatada sufrió un atentado hace un año

En vísperas de la llegada de la Navidad, las autoridades de Chicama en Trujillo decidieron realizar una chocolatada, sicarios llegarían al evento y desataron una balacera que terminó con la vida de la regidora Elena Rojas y dejó más de cinco menores de edad heridos.

De acuerdo a la información compartida por los testigos, los hampones a bordo de una motocicleta se apersonaron hasta el lugar de la tragedia, y sin importarles, la presencia de niños, percutaron su arma en varias oportunidades.

Producto a los disparos realizados por los sicarios, los proyectiles impactaron en Elena Rojas y los menores de edad. A pesar de que todos fueron conducidos hacia un establecimiento de salud cercano, se confirmó la muerte de la regidora y la intervención de los niños.

INTENTARON QUITARLE LA VIDA HACE UN AÑO

No era la primera vez que buscaban terminar con la vida de la funcionaria pública de Chicama, sino que hace un año atrás sufrió un atentado en los exteriores de la Municipalidad. En aquel momento, desconocidos dejaron un explosivo cerca de su camioneta.