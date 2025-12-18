Sigue el riesgo: Machu Picchu podría perder la categoría de “Maravilla del Mundo”

Continúa la preocupación en el Cusco por el serio riesgo de que Machu Picchu pierda la categoría de Maravilla Mundial, así lo advirtió Juan César Zubiate, representante oficial de New Seven Wonders, entidad que otorgó dicha distinción a la llacta en el año 2007.

ACCIONES URGENTES SIN RESOLVER

De acuerdo a New Seven Wonders, no se han adoptado acciones urgentes en conservación, preservación y gestión turística, labor que debe ser cumplida por el Ministro de Cultura, el Ministerio del Comercio Exterior y Turismo y el Ministerio del Ambiente.

El gerente de Gercetur, Rosendo Baca, se manifestó al respecto: “A nosotros no nos ha llegado ningún documento y ninguna observación. Hay que recordar que la preservación de la llacta está a cargo del Ministerio de Cultura”, señaló.

En tanto los ciudadanos cusqueños se mostraron indignados por la posibilidad de perder la distinción mundial: “es por las autoridades, la política que están haciendo. Se tienen que hacer colas, sacar cupo 15 días antes y a veces no se alcanza”, explicó un ciudadano.

New Seven Wonder había advertido en setiembre en un comunicado que había este peligro, en ese momento señalaron que realizaron una evaluación independiente a la UNESCO en base a criterios técnicos, además, recogieron la experiencia de los visitantes, quienes presentaron quejas en la venta de boletos para ingresar a la llacta, las estafas, el deficiente servicio de turismo y el problema del aforo. Desde ese mes no se han levantado las observaciones.