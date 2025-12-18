Jaén: Alférez de la PNP en presunto estado de ebriedad protagoniza violento accidente

Un grave accidente de tránsito protagonizado por un oficial de la Policía Nacional del Perú se registró en la ciudad de Jaén, en la región Cajamarca. El vehículo, conducido por un alférez en aparente estado de ebriedad, perdió el control a gran velocidad, cruzó la berma central y terminó impactando contra un panel publicitario, el cual resultó completamente destruido. Las imágenes del siniestro evidencian la violencia del choque y el alto riesgo al que estuvieron expuestos otros conductores y peatones.

El conductor fue identificado como Marco Paul Pérez Odár, alférez de la Policía Nacional, quien se encuentra actualmente en libertad mientras afronta las investigaciones correspondientes. Según información oficial, el Ministerio Público dispuso que el proceso penal continúe sin detención preventiva, aunque el efectivo sigue siendo investigado por diversos presuntos delitos vinculados al hecho, entre ellos la conducción en estado de ebriedad.

Proceso disciplinario y posibles sanciones definitivas en la PNP

En el ámbito administrativo, la Oficina de Inspectoría de la Policía Nacional inició un proceso sumario contra el oficial, al considerar la falta como muy grave. Como medida inmediata, Pérez Odár fue separado de manera temporal de su cargo como comisario de la dependencia policial de Puerto Ciruelo. De acuerdo con lo anunciado por las autoridades policiales, en un plazo máximo de 30 días se emitirá una resolución que podría derivar en su separación definitiva de la institución.

Adicionalmente, se conoció que el efectivo no contaría con licencia de conducir vigente, lo que agravaría su situación administrativa y podría derivar en la inhabilitación permanente para manejar. También trascendió que el alférez ya había afrontado investigaciones previas por hechos relacionados con su desempeño funcional. El panel publicitario afectado por el choque fue repuesto en las últimas horas, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente lo ocurrido.