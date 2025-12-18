Cámaras registran dos accidentes en distintas regiones del Perú con fuga de conductores

Dos hechos de tránsito registrados por cámaras de seguridad han vuelto a encender la alerta sobre la imprudencia al volante y la fuga de conductores tras provocar accidentes. En ambos casos, las imágenes evidencian maniobras a alta velocidad y la inmediata huida de los responsables, lo que motivó la intervención vecinal y acciones policiales.

En Arequipa, una estudiante estuvo a punto de perder la vida cuando una camioneta se despistó y terminó chocando contra un árbol y una motocarga en el distrito de Socabaya. El incidente ocurrió en la urbanización El Bosque, cuando la joven caminaba por la vereda y el vehículo pasó peligrosamente cerca de ella antes de colisionar. La afectada logró ponerse a salvo por sus propios medios, aunque presentó golpes producto del impacto.

Imprudencia al volante y fuga tras accidentes en Arequipa

Pese a la gravedad del hecho, el conductor abandonó el lugar sin auxiliar a la estudiante. Vecinos de la zona intervinieron y alertaron a la Policía Nacional del Perú, lo que permitió la detención del chofer a pocos metros del punto del accidente y su traslado a la comisaría correspondiente para las diligencias de ley.

En un caso distinto, cámaras de vigilancia captaron el momento en que una motocicleta con dos ocupantes fue arrollada por un auto que irrumpió a gran velocidad cuando intentaban cruzar una avenida. Ambos resultaron tendidos sobre la pista y fueron auxiliados por transeúntes, mientras que el responsable huyó. La Policía informó que mantiene operativos para identificar y ubicar al conductor involucrado.