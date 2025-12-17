Chiclayanos tras inauguración de árbol de Navidad remodelado: “Está mil veces mejor que el anterior”

Tras la polémica que se generó en los últimos días por la inauguración de un árbol de Navidad en Chiclayo, por el que, se había destinado miles de soles, y no se veía reflejado en la infraestructura colocada en el Parque Principal de la ciudad, las autoridades del municipio cambiaron su decisión.

SALUDARON EL CAMBIO

Luego de los cuestionamientos que surgieron, se decidió modificar el adorno y colocaron uno nuevo donde resaltaron las luces, causando que los pobladores de la región se muestren tranquilos y satisfechos por el cambio de decisión de la alcaldesa, Janet Cubas.

“Este árbol esta mil veces mejor que el anterior, ya que, el otro no cumplió con la expectativa de la ciudadanía chiclayana y el encendido de hoy ha estado mejor”, comentó una pobladora a lo que otra persona agregó. “Me parece una buena respuesta a lo anterior”.

Cabe mencionar que, ocho regidores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo han enviado un documento donde se solicita la suspensión de la autoridad edil, debido a que consideran que cometió una falta grave, después de conocer el informe de la Contraloría.