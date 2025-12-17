Abuchean a congresista Jorge Marticorena en Nazca: “Lárgate basu**”

Al parecer la ciudanía continúa teniendo una desazón con los diversos poderes del Estado, especialmente con el Legislativo. En su visita a Nazca, el congresista Jorge Marticorena, fue recibido entre abucheos y botellazos.

Los manifestantes alzaron su voz de protesta contra el parlamentario, quien, durante su recorrido por la plaza de Armas de la ciudad, recibió fuertes calificativos. “Lárgate basu**”, fueron los comentarios que dijeron los pobladores.

PEDIDO DE LOS CIUDADANOS

El parlamentario Jorge Marticorena no acudió solo a la región, sino que, estuvo acompañado del viceministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Christian Barrantes, a quienes se les exigió atender la demanda de la salida inmediata de Otass.

De acuerdo a los vecinos y dirigentes de Nazca, la entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, continuamente elevan sus tarifas, sin embargo, el incremento no se ve reflejado, ya que, continúan teniendo problemas con el abastecimiento de agua.