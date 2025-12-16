Tumbes: seis alumnos y un profesor de instituto resultaron heridos por deflagración de gas

Seis alumnos y un profesor del Instituto Superior Tecnológico Público Contralmirante Manuel Villar Olivera de Zorritos, en Tumbes, resultaron heridos tras una deflagración de gas en el taller de mecánica automotriz.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los estudiantes realizaban prácticas bajo el capó de un vehículo, cuando repentinamente el fuego impactó directamente en sus rostros según el registro visual.

Gravedad de lesiones y tratamiento

Dos estudiantes fueron referidos de urgencia al Hospital JAMO de Tumbes por quemaduras en rostro y tórax, mientras los otros cuatro afectados recibieron alta horas después con lesiones leves en distintas partes del cuerpo.

Jacinto Castillo, director del instituto Manuel Villar Olivera, precisó que todos los heridos cuentan con su Seguro Integral de Salud (SIS) y recibieron "tratamiento externo" tras recibir la evaluación médica.