Accidente laboral enluta a Puno tras desplome de estructura metálica en coliseo

Un grave accidente laboral se registró en el coliseo cerrado de Salcedo, en la región Puno, luego de que una viga metálica de gran tamaño se desplomara desde el techo durante trabajos de instalación. El hecho ocurrió mientras se realizaban labores en la estructura de la cúpula y dejó como saldo una persona fallecida y al menos diez trabajadores heridos, según confirmaron las autoridades.

De acuerdo con testimonios de familiares, la noticia generó momentos de angustia y desesperación en los exteriores del recinto. Varios parientes intentaron ingresar al coliseo tras conocer el colapso, mientras efectivos policiales brindaban apoyo en la zona. El estruendo provocado por la caída de la estructura fue descrito como un impacto de gran magnitud, perceptible incluso a distancia.

Colapso de viga durante instalación de la cúpula en Salcedo

La víctima mortal fue identificada como Lorenzo Acosta Dantas, de 63 años, quien fue trasladado de emergencia tras resultar gravemente herido, pero falleció horas después debido a un trauma abdominal cerrado, según el reporte médico. En tanto, cinco de los heridos fueron evacuados a establecimientos de EsSalud, mientras que los otros cinco recibieron atención en el hospital regional Manuel Núñez Butrón.

El gobernador regional de Puno, Richard Hancco Soncco, señaló que el incidente estaría relacionado con una mala maniobra durante el proceso de aseguramiento de la viga, cuyo peso aproximado era de 22 toneladas. La autoridad explicó que la falta de un correcto ajuste habría provocado un efecto en cadena que terminó con el colapso de aproximadamente 200 toneladas de estructura, ocasionando además daños en algunas columnas del recinto.