Huancayo: Larvas caen en mesa de operaciones en plena cirugía y reavivan alarma en hospital

Un video grabado en el Hospital Materno Infantil El Carmen, en Huancayo, ha generado alarma entre el personal de salud y la ciudadanía tras evidenciar la caída de una larva desde el techo sobre la mesa de operaciones durante una intervención quirúrgica. De acuerdo con los testimonios, el hecho no fue aislado, pues se habría repetido en al menos dos procedimientos, lo que reavivó cuestionamientos sobre las condiciones sanitarias del área quirúrgica.

La presidenta del cuerpo médico, Lucinda Matías Malpartida, señaló que el problema responde a una situación estructural no resuelta: humedad constante y deterioro del techo, con presencia de heces de palomas que favorecerían la proliferación de larvas y moscas. Indicó que, como medida parcial, se dispuso el cierre de dos quirófanos; sin embargo, advirtió que los ambientes que continúan operativos solo atienden emergencias y no ofrecen garantías plenas frente a una posible contaminación.

Deterioro de infraestructura y riesgos en el área quirúrgica

El personal del hospital también ha reportado otras deficiencias asociadas al desgaste de la infraestructura, como desprendimientos de materiales, espacios reducidos en áreas comunes, accidentes laborales y fallas eléctricas. Estas condiciones, según los trabajadores, incrementan los riesgos tanto para pacientes como para el equipo de salud y evidencian la necesidad de intervenciones integrales más allá de medidas temporales.

Por su parte, la dirección del hospital reconoció que el centro quirúrgico tiene más de 45 años de antigüedad y que, durante ese periodo, no se han ejecutado intervenciones preventivas de fondo en la estructura. El subdirector Ángel Alvarado explicó que se han realizado labores de limpieza en los techos, aunque admitió que la problemática persiste, mientras continúan las cirugías de emergencia en un contexto que mantiene la preocupación por la seguridad sanitaria.