Falsa abogada es detenida por ingresar al Penal El Milagro en Trujillo

En el penal El Milagro de Trujillo, una mujer de 46 años conocida como la Dra. La Rosa fue detenida cuando intentaba ingresar haciéndose pasar por abogada para ofrecer servicios ilegales a internos.

La intervención ocurrió alrededor de la una de la tarde en el frontis del establecimiento, donde agentes detectaron su presencia sospechosa durante un patrullaje.

Al abordarla, se le encontró un carnet presuntamente adulterado del Colegio de Abogados de Lambayeque con número CAL-1964, que pertenece a otra profesional, junto a dos sellos, documentación legal, libreta de apuntes y dinero en efectivo.

Había entrado varias veces al penal suplantando identidad

Lo más grave es que, indagaciones indican que ya había entrado varias veces al penal suplantando identidad para realizar supuestas diligencias.

Cabe señalar que, el caso fue comunicado de inmediato al Fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, quien dispuso las diligencias correspondientes por los presuntos delitos contra la fe pública y contra la administración pública.

Los delitos contra la fe pública implican la falsificación de documentos, sellos o marcas (como pasaportes, sellos oficiales o billetes), atentando contra la confianza social en la autenticidad de los actos y objetos; mientras que los delitos contra la administración pública son actos ilícitos de funcionarios (como cohecho, peculado, colusión o abuso de autoridad) que afectan el buen funcionamiento del Estado, protegiendo la probidad, transparencia e interés general.

Ambos tipos de delitos se encuentran en los códigos penales, pero los de corrupción suelen requerir un sujeto activo cualificado (un servidor público) y afectan directamente la credibilidad de las instituciones.