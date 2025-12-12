Vendían chips activados para extorsión: caen presuntas integrantes de “Los Fríos de Callería”

Tras un paciente seguimiento, la Policía capturó a dos mujeres que vendían chips activados a nombre de terceras personas, los cuales luego eran usados por bandas criminales para cometer delitos.

La intervención estuvo a cargo de personal de la Dirección de Inteligencia, en coordinación con agentes de la Divincri Ucayali. Ambas detenidas fueron identificadas como presuntas integrantes de la banda criminal “Los Fríos de Callería”.

Según la información policial, las mujeres comercializaban chips de manera ambulatoria, ya activados, sin exigir registro de datos personales ni huella digital. Esta modalidad permitía adquirir líneas telefónicas sin control, una práctica usada por organizaciones dedicadas, entre otros delitos, a la extorsión.

Durante el operativo, los agentes incautaron más de 100 chips y dos sensores biométricos, equipos que habrían sido utilizados para registrar huellas en reiteradas ocasiones y así activar múltiples SIM cards de forma irregular.

Las investigaciones determinaron que los dispositivos eran vendidos por 30 soles, aunque en algunos casos eran entregados gratuitamente. Esta estrategia buscaba que los usuarios coloquen su huella en varias oportunidades, lo que facilitaba la activación de más líneas sin identificación real.

Cabe recordar, que la venta ambulatoria de chips o SIM cards está prohibida. Además, la PNP advirtió que este tipo de prácticas facilita las actividades ilícitas de distintas organizaciones criminales.

Las dos mujeres permanecen detenidas en la Divincri Ucayali, mientras continúan las diligencias por el presunto delito contra la propiedad industrial y la posesión ilegítima de SIM cards.