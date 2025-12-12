Obrero se salva de milagro luego que clavo se incrustó en su cabeza en Iquitos

En Iquitos, un obrero de 24 años identificado como Abel Garcés Panduro se salvó de milagro tras sufrir un grave accidente laboral donde un clavo se le incrustó en el cerebro, siendo operado con éxito en el Hospital Regional de Loreto.

Según informes médicos, el clavo fue disparado por una herramienta que se activó inesperadamente mientras el obrero trabajaba, penetrando su cráneo.

Tras ser llevado de emergencia al hospital, el equipo de neurocirujanos retiró el clavo en una operación compleja y exitosa, ya que estaba peligrosamente cerca del seno sagital superior, aue es una vena importante.

Hazaña médica

El caso se ha vuelto viral por la "hazaña" médica y la supervivencia del joven, con radiografías mostrando el clavo alojado en el cráneo.

Cabe señalar que, el obrero se encuentra estable en UCI, en recuperación, destacando los médicos que se salvó al tener puesto el capuchón de protección.