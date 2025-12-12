Detienen a presunto extorsionador con réplica de arma de fuego en Trujillo

En la ciudad de Trujillo, agente de la Policía Nacional capturaron a un presunto extorsionador con réplica de arma de fuego cuando decencia de un bus de transporte público.

El sujeto fue identificado como Diego Alva Cruzado, quien fue intervenido por la policía de la Unidad de Halcones cuando descendió un bus de la empresa de transporte Salaverry Express.

Habría estado extorsionando a los conductores

Las cámaras de seguridad captaron cuando el bus de transporte público se detuvo y el hombre de 35 años bajó para luego sacar la réplica de una pistola.

Cuando parecía que Alva Cruzado desaparecería de la escena, un efectivo policial, que le venía haciendo seguimiento, apareció por detrás y le pidió que se detenga.

Al verse acorralado, el presunto delincuente se acercó al policía y le lanzó la réplica del arma de fuego. En ese momento, apareció otro efectivo y, junto a su colega, redujeron al sujeto para luego trasladarlo a la dependencia policial.

Cabe señalar que, DIVINCRI Trujillo informó que este hombre habría estado extorsionando a los conductores de la empresa Salaverry Express.

El detenido fue puesto a disposición de la unidad de flagrancia para las diligencias correspondientes.