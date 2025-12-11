Alcaldesa de Chiclayo niega gasto de S/ 20 mil en árbol navideño tras ola de críticas

El árbol navideño instalado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo en la plaza principal desató una fuerte controversia luego de que ciudadanos y usuarios de redes sociales cuestionaran su apariencia y el presunto gasto de S/ 20 mil destinado a su decoración.

CHICLAYANOS INDIGNADOS

El panorama se intensificó después de que el tiktoker Jordi Rioja mostrara el adorno en una transmisión en vivo y convocara a los vecinos para retirarlo. “El árbol no puede quedar así, chico. Es una burla”, reclamó. Minutos después, la Policía llegó al lugar, lo intervino y lo trasladó a la comisaría.

La reacción ciudadana creció con testimonios de vecinos que calificaron el decorado como “vergüenza” y expresaron decepción por el presunto costo. Regidores municipales también criticaron la estructura. “Es un defecto absoluto de diseño. No hay creatividad ni imaginación. Parece envuelto en una tela que parece papel higiénico”, afirmó uno de ellos.

La mañana siguiente, el árbol apareció sin adornos y únicamente con la estructura metálica. En medio de la polémica, la alcaldesa Janet Cubas Carranza rechazó que se hubiera invertido S/ 20 mil. “Siempre tratamos de ahorrarle el último céntimo a la municipalidad. Nunca ese árbol nos ha costado eso”, declaró. Añadió que el decorado aún estaba “a medio construir”.

No obstante, un documento de la propia municipalidad provincial —mencionado durante la cobertura— pondría en duda la versión de la burgomaestre, lo que avivó aún más el malestar ciudadano.