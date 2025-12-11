Iquitos: Fiesta de cumpleaños termina en violenta pelea entre los invitados

En Iquitos, en la zona de Bagazán del distrito Belén, lo que comenzó como una reunión de cumpleaños entre amigos acabó convertido en una violenta pelea dejando varios heridos.

De acuerdo primeros informes, el enfrentamiento se habría iniciado por problemas de celos y conflictos sentimentales que, combinados con el excesivo consumo de bebidas alcohólicas, desencadenaron la discusión.

Vecinos tuvieron que intervenir

Como narraron testigos el hecho, la situación se salió de control y terminó en golpes, gritos y agresiones entre varios participantes de la reunión.

Al ser alertados de la gresca, vecinos del lugar tuvieron que intervenir para separar a los protagonistas y restablecer la calma.

Cabe señalar que, algunos resultaron con heridas leves debido a los golpes, pero afortunadamente no hubo mayor daño que lamentar.