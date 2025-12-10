Chiclayanos indignados por Árbol de Navidad sin adornos ni luces en Plaza de Armas

En la ciudad de Chiclayo, el árbol navideño en la Plaza de Armas para la temporada 2025-2026 ya está instalado, peo su aspecto ha generado controversia y rechazo entre los residentes y usuarios de redes sociales debido a su diseño, y a su costo.

El árbol navideño está instalado en el Parque Principal de Chiclayo y su instalación fue criticada por ser una estructura de fierro cubierta con una tela simple y luces parciales, lo que no cumplió con las expectativas de la población.

Su costo no justifica su acabado

El diseño ha provocado un fuerte rechazo, con los vecinos expresando su indignación en redes sociales y medios locales, señalando que "nadie se quiere tomar una foto" con él.

“Parece que fue decorado con papel higiénico”, indicaron algunos residentes y visitantes a la Plaza de Armas.

Cabe señalar que, la Municipalidad Provincial de Chiclayo habrá invertido 20 mil soles para su instalación, lo cual ha sido cuestionado por los ciudadanos, quienes consideran que el ornamento no refleja la inversión realizada.