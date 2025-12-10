Alcalde casi cae de trineo a gran altura durante evento navideño en Tacna

En Tacna, asistentes a un evento de encendido del árbol navideño en Ciudad Nueva vivieron momentos tensos cuando el alcalde Walter Cardoza vestido de Papa Noel estuvo a punto de caer en pleno “vuelo” desde un trineo decorado.

Suspendido por arneses y acompañado por dos ayudantes disfrazados de renos, inició su descenso desde una gran altura hacia el centro de la plaza.

El trineo que descendía desde la azotea de la municipalidad comenzó a desestabilizarse por un fallo en las cuerdas que lo sostenían a gran altura.

NO PASÓ DE UN SUSTO

Afortunadamente los arneses de seguridad y la rápida intervención de serenazgo evitaron un accidente mayor logrando que Cardoza y los dos "renos" que lo acompañaban aterrizaran a salvo.

Cabe señalar que, a pesar del incidente este espectáculo fue presentado como el inicio oficial de la temporada navideña en Ciudad Nueva, reforzando el mensaje de integración promovido por las autoridades locales.